Een nieuwe vernedering voor het Koning Boudewijnstadion

Het Koning Boudewijnstadion is niet een van de locaties die worden overwogen voor het WK van 2027. In plaats daarvan, een stadion... dat nog niet eens bestaat.

Het Belgische voetbal heeft met trots de sluier opgelicht van een publiek geheim: de gezamenlijke kandidatuur voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 2027, samen met Duitsland en Nederland. Vier Belgische stadions zijn kandidaat om WK-wedstrijden te organiseren: het Lotto Park, de Ghelamco Arena, de Cegeka Arena en de Zebra arena in Charleroi.

Toen de namen bekend werden gemaakt, moesten we twee keer kijken om te beseffen dat nee, het niet het Stade du Pays de Charleroi was dat zich aanbood om internationale wedstrijden te organiseren, wat herinneringen zou hebben opgehaald voor degenen die 23 jaar geleden Joegoslavië-Slovenië, Engeland-Duitsland of Engeland-Roemenië in het Stade du Pays de Charleroi konden bekijken.

Er wordt gesproken over het toekomstige stadion van Sporting Charleroi. Volgens Sudpresse wordt verwacht dat het stadion in 2025 klaar zou zijn, zodat de Zebra's het seizoen 2026-2027 in hun nieuwe thuis kunnen aftrappen. "Sommige mensen mikken zelfs op het volgende seizoen," voegen onze collega's eraan toe, in welk geval het WK van 2027 zou dienen als officiële opening.

Koning Boudewijnstadion op de rand van wanhoop

Wat ook opvalt, is dat het Belgische voetbal, om Brussel te vertegenwoordigen, liever zijn vertrouwen stelt in het Lottopark van RSC Anderlecht dan in een mogelijke renovatie van het Koning Boudewijnstadion, waar alle projecten zijn vastgelopen. We hebben het niet over de kleine renovaties die plaatsvonden aan het begin van 2023 (en die eerlijk gezegd niet de indruk geven van iets nieuws), maar eerder over een facelift die het nationale stadion op FIFA-niveau zou brengen.

"Benoit Hellings, schepen van sport van de Stad Brussel, bevestigt dat het bij gebrek aan investeringen van de federale overheid en het Gewest, het onmogelijk is om het stadion binnen een redelijke termijn op peil te brengen", luidt het persbericht van Belga waarin het nieuws wordt aangekondigd. Na Euro 2020, dat overal in Europa plaatsvond... behalve in onze hoofdstad, zal het Red Flames-stadion, dat het gastland zou zijn, niet beschikbaar zijn voor het WK van 2027.

Dus hier zitten we dan: de organisatoren hebben liever gegokt op het feit dat de toekomstige Zebra rena op tijd klaas is, ondanks het strakke tijdschema, dan op een mogelijk renovatieproject en akkoorden op federaal en regionaal vlak om het Koning Boudewijnstadion uit het slop te halen. Deprimerend...