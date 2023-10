Waarom komend weekend héél bepalend wordt voor toekomst van Burnley én Vincent Kompany

Vincent Kompany heeft nog niet te veel plezier beleefd aan de promotie van Burnley FC naar de Premier League. De voormalige Rode Duivel probeert de druk week na week af te houden, maar nu is het wél tijd om te oogsten.

Eén overwinning en één draw uit… negen wedstrijden. 23 doelpunten tegen en er zelf amper zeven gescoord. De cijfers van Burnley FC in de Premier League zijn de cijfers van een degradatiekandidaat. The Clarets kamperen dan ook onder de spreekwoordelijke rode lijn.

Vincent Kompany blijft volhouden dat zijn groep wél de kwaliteiten heeft om mee te draaien in ’s werelds zwaarste competitie. The Prince blijft herhalen dat het een kwestie van tijd is vooraleer Burnley de broodnodige punten begint te pakken. Wel, die tijd is aangebroken.

Zaterdag trekt Burnley naar het Vitality Stadium. Met AFC Bournemouth staat een heuse degradatieclash op het menu. The Cherries hebben hun start eveneens gemist en hebben een punt minder dan Burnley. Met andere woorden: de verliezer heeft zaterdagavond een héél groot probleem.

En dat weet ook Kompany. Het is meteen de reden waarom de voormalige coach van RSC Anderlecht afgelopen weekend – geloof ons: dat was bewust – even uit zijn rol viel. Na de 3-0-nederlaag bij Brentford FC was Kompany hard voor zijn team.

Groep op scherp

“Ik ben teleurgesteld in wat mijn groep getoond heeft”, klonk het na afloop bij de voormalige verdediger van Manchester City. “Op deze manier gaan we niet in onze opzet slagen. Het moet héél dringend beter.”

Kompany weet ook al langer dan vandaag dat Burnley nog een héél lange weg af te leggen heeft. En Kompany beseft ondertussen wellicht ook dat er in januari kwaliteit moet gehaald worden om de degradatie af te wenden. Maar in de tussentijd moeten er wél punten gepakt worden…