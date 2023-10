Wouter Vrancken hakt eerste belangrijke knoop voor duel met Ferencvaros

Donderdag staat KRC Genk tegenover Ferencvaros. Eén knoop heeft Wouter Vrancken ondertussen al doorgehakt.

Daags voor de wedstrijd in de Conference League tegen Ferencvaros stond trainer Wouter Vrancken van KRC Genk de pers te woord.

Daarin had hij het meteen over welke doelman bij de Limburgers in doel zou staan. In het vorige duel in de Conference League, tegen Cukaricki, stond Hendrik Van Crombrugge immers tussen de palen.

Dat zal donderdag echter niet het geval zijn, zo gaf Vrancken mee. “Ik kan verklappen dat ik niet zal roteren met mijn doelmannen”, klonk het. Maarten Vandevoordt keept dus gewoon het Europese duel.

Vrancken kan over een volledig fitte kern beschikken. Gemakkelijk wordt het alvast niet, zo gaf Vrancken nog mee.

“Op papier blijft Fiorentina favoriet voor deze groep”, ging Vrancken verder. “Er zitten in de poule gewoon drie heel goede ploegen die allemaal kans maken op de groepswinst. Ferencváros is een ploeg die met heel veel lef speelt. We moeten top zijn en kwaliteit brengen om de drie punten thuis te houden.”