🎥 Yorbe Vertessen miste speech van zijn trainer tijdens de rust en had daar zijn redenen voor

PSV Eindhoven raast door de Eredivisie. In de Champions League gaat het echter een pak minder.

PSV Eindhoven won alle negen de wedstrijden die het speelde in de Nederlandse Eredivisie. In de groepsfase van de Champions League moet het team van trainer Peter Bosz voorlopig tevreden zijn met 2 punten uit drie matchen.

Dinsdagavond kwam PSV Eindhoven uiteindelijk niet verder dan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij het Franse Lens, met een doelpunt van Johan Bakayoko.

Yorbe Vertessen mocht op het einde van de match invallen, maar kon het tij niet meer keren. Al was het wel opvallend dat hij tijdens de rust de speech van trainer Bosz had gemist. Onze landgenoot had daar zijn redenen voor.

“Ik zat op de wc, dus ik kreeg er niet veel van mee”, lachte Vertessen na afloop van de wedstrijd voor de camera’s. “Er zat veel meer in, dat heb ik gehoord.”