🎥 Jude Bellingham maakt van 'El Clásico' zijn 'Clásico'

Zaterdagmiddag stond de echte 'Clasico' op het programma. Deze tussen FC Barcelona en Real Madrid. Wie anders dan Jude Bellingham vertolkt een hoofdrol.

FC Barcelona was al snel op voorsprong gekomen via Ilkay Gündogan na 6 minuten, maar dan was het tijd voor Jude Bellingham om te schitteren.

Jude Time

Allereerst zorgde hij na 68 minuten voor de 1-1, maar zijn schouwspel was nog niet afgelopen. Bellingham dook op in de extra tijd op precies het juiste moment om het verschil te maken. Nadat Dani Carvajal de bal voorzette en Modric een tikje gaf, belandde de bal voor de voeten van Bellingham. Van dichtbij versloeg Bellingham opnieuw Ter Stegen: 1-2.

Fenomeen

Zijn dertiende doelpunt van het seizoen werd meteen zijn meest gedenkwaardige tot nu toe, een doelpunt van onschatbare waarde in El Clásico. Het doelpunt zorgde ervoor dat Real Madrid aan de leiding kwam en een voorsprong van vier punten op Barcelona pakte. Voor Bellingham werd zijn eerste Clásico meteen zijn Clásico.