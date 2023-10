Straffe uitspraak van Barça woordvoerder in aanloop naar El Clásico: "Hij verdient een klap"

In de aanloop naar El Clásico zaterdag deed de woordvoerder van FC Barcelona een straffe uitspraak die voor extra spanningen zorgt.

Zaterdag staat één van de beste wedstrijden in het voetbal op het programma: El Clásico. Een strijd tussen twee Spaanse grootmachten. Een wedstrijd met veel geschiedenis die telkens voor veel spanning zorgt.

Die Spanning werd door Miquel Camps, woordvoerder van het bestuur van FC Barcelona nog extra aangewakkerd. In een bericht op X haalde hij uit naar Real-speler Vinicius Júnior: “Dit is geen racisme, maar Vinicius verdient een klap. Het is een clown. Voor wat dienen deze onnodige en nutteloze overstapjes?”

Die reactie kwam na de wedstrijd tussen Real-Madrid en Braga in de Champions League. Hierin speelde de Braziliaan met zijn verdediger door uit stilstand verschillende overstapjes te doen. Dat wekt duidelijk ook frustraties op in het Barca-kamp.