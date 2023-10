🎥 Hilarische beelden uit La Liga 2! Scheidsrechter gebruikt vanishing spray op een andere manier

In de Spaanse tweede klasse stond het duel tussen Mirandés en Cartagena op het programma. De scheidsrechter was duidelijk het gezeur van de spelers van beide teams meer dan beu.

In plaats van dat hij de vanishing spray gebruikte om aan te duiden waar spelers moesten gaan staan met een vrije trap. Gebruikte hij de spray om een lijn te trekken voor de zeurende spelers. Zelf nam hij een paar stappen achteruit om zo van het gezeur af te zijn.

De wedstrijd zelf die eindigde op een 2-1 winst voor Mirandés.

‼️‼️ Un árbitro de Segunda use su espray para que no le protesten



😳 "Decidme que no acabo de ver esto"



⚽️ En el #MirandésCartagena



📽️👇https://t.co/pQ764uvqJj