Speler die deze zomer vertrok op Bosuil krijgt stevige kritiek bij nieuwe ploeg

Het blijft maar slechter en slechter gaan met Ajax. En ook met Gaston Avila die deze zomer de overstap van Royal Antwerp FC maakte.

Even leek een stunt in de maak. Ajax kwam tegen competitieleider PSV Eindhoven afgelopen weekend twee keer op voorsprong, maar uiteindelijk stelde de lampenclub orde op zaken en won het nog met 5-2.

De gevolgen zijn niet min voor Ajax. De club staat door deze nieuwe nederlaag alleen op de laatste plaats in de Eredivisie. Een ongeziene schande waar ook Gaston Avila deel van moet uitmaken.

Hij trok afgelopen zomer van Antwerp naar Ajax, maar die transfer is een fikse tegenvaller geworden. Avila begon tegen PSV in het basiselftal, maar de Argentijn maakte er in de tweede helft een potje van.

“Alsof hij er niet stond. In de eerste helft was het al zo, toen gleed hij echt heel vaak uit. In de tweede helft was het echt helemaal niet meer normaal”, zegt Rafael van der Vaart over de ex-Antwerpspeler in Studio Voetbal.

Uiteindelijk betaalde Ajax maar liefst 12 miljoen euro voor Avila. “Precies, maar zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ajax heeft veel spelers gehaald, maar geen goede spelers”, besloot Van der Vaart.