Steven Defour doet zijn zegje over de kritiek op zijn positie als trainer

Door de slechte resultaten bij KV Mechelen wordt ook de positie van de trainer in vraag gesteld. Steven Defour is duidelijk over zijn eigen situatie.

Steven Defour beseft als geen ander dat er van buitenaf steevast naar de trainer gekeken wordt als de uitslagen tegenvallen. Ook bij KV Mechelen is dat helemaal niet anders.

“Daar beslist het bestuur over. Ik blijf gewoon verder werken. Ik zie ook dat de spelers er alles aan doen om dit om te keren en dat de drive en de goesting er is. Ze weten dat we dringend punten moeten halen en dat het op een aantal vlakken wel beter moet”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Defour is overtuigd dat hij wel tijdig ingelicht zal worden als er spelers aan hem twijfelen “Ik heb nog geen signalen vanuit de spelersgroep gehoord dat ze niet meer achter mij staan. En als dat zo is, zal ik het wel op tijd horen.”

De kritiek van buitenuit is wel heel erg groot op dit moment. “Van buitenaf hoor je dat alles negatief is als het slecht gaat en dat alles positief is als het goed gaat. Maar we mogen de nederlaag tegen Cercle ook niet licht opnemen.”

“Dit is voor niemand leuk, ook voor de fans niet. Het is ook een mentale kwestie om rustig te blijven. We mogen niet toegeven aan de druk die we nu voelen door zomaar al onze principes over boord te gooien. Het belangrijkste is dat we ons kwalificeren tegen Knokke met goed voetbal zodat we een goed gevoel creëren naar zondag toe tegen Standard.”