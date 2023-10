Lionel Messi wint 8e Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo reageert meteen op zijn manier

Maandagavond werd de winnaar van de Gouden Bal bekendgemaakt. Lionel Messi nam toen voor de achtste keer die prijs in ontvangst.

Veel mensen zijn het oneens over de nieuwe prijs van Messi. Velen vinden dat Erling Haaland meer recht had op de Gouden Bal, terwijl anderen vinden dat het verdiend was omdat Messi het WK in Qatar won. Maar ook Cristiano Ronaldo heeft nu op zijn manier gereageerd.

Tomás Roncero, een Spaanse voetbaljournalist, was duidelijk iemand die het Messi niet gunde. Hij maakte een Instagram filmpje op de pagina van AStv samen met Diario AS, een Spaanse sportkrant. Hierin dreef hij de spot met Messi en zijn winst. Hij praat over het WK in Qatar en hoe hij vindt dat er 'gelukkige strafschoppen' nodig waren voor de winst van Argentinië.

Hij gaat verder door te zeggen dat hij van Messi na het WK ook niets meer heeft gehoord terwijl Erling Haaland alles won wat hij kon. Hij vertelt ook over hoe hij vindt dat een paar van de vorige gewonnen Gouden Ballen niet echt aan Messi toebehoorden. Om af te sluiten feliciteert hij de Argentijn nog wel, maar niet zonder een sneer uit te delen.

"Ik vind acht ook wel een mooi getal. Acht doet me denken aan die avond in Lissabon, toen Bayern er acht binnentrapte tegen Barcelona", klonk het. Hiermee verwees hij naar de kwartfinale van de Champions League in 2020. Toen verloor Barcelona met 2-8 van Bayern München.

Cristiano Ronaldo hield zich niet stil, en toonde duidelijk dat hij het een amusant filmpje vond. Hij reageerde met enkele lachende emoji's. Of hij hetzelfde denkt als de journalist laten we in het midden, maar hij reageerde in ieder geval snel en op zijn eigen manier.