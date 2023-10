Standard mag zichzelf in de handen wrijven met zomerkoopje: "Precies het profiel dat we zochten"

Hayao Kawabe nestelde zich al snel in de basiself bij Standard. Hij is nu al een van de koopjes van de zomer.

Met Zinho Vanheusden, Moussa Djenepo en Steven Alzate was de transfer van Hayao Kawabe deze zomer niet de meest spraakmakende bij Standard. Maar door zijn goede prestaties (3 goals en 2 assists) heeft hij zich verzekerd van een plaats in de basisopstelling van Carl Hoefkens.

Fergal Harkin, sportief directeur van de Rouches, onthult dat zijn team de jongeling van Japan al een tijdje in de gaten hield: "Zelfs toen hij in Japan speelde, hielden onze scouts hem al in de gaten. Zijn twee goede seizoenen in Zwitserland bevestigden het vermoeden dat hij de fysieke kwaliteiten had om een waardevolle speler te worden in de Belgische competitie. Hij werd me aanbevolen, ik bekeek het en was snel overtuigd," onthult hij aan het Belang van Limburg.

Koopje van Standard

Harkin kan zichzelf feliciteren met het feit dat hij de aanvallende middenvelder voor slechts 1,5 miljoen heeft overgenomen van Wolverhampton: "Hayao was precies het profiel dat we nodig hadden. Een speler die ons kan helpen meer doelpunten te maken met zijn visie, zijn passing en zijn vermogen om te scoren."

"Het is ongelofelijk hoeveel belangrijke passes hij dit seizoen al heeft gegeven. De timing en snelheid van zijn ballen zijn over het algemeen perfect", aldus Harkin.