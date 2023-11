Marc Degryse met véél lof voor speler Anderlecht: "Doet me wat denken aan Luc Nilis"

Anderlecht verloor een week geleden nog de Clasico op bezoek bij Standard, een week later veegden ze de vloer aan met OH Leuven. Anders Dreyer maakte indruk met een hattrick.

Marc Degryse was een week geleden nog kritisch voor Anderlecht, dat het in de tweede helft helemaal weggaf op bezoek bij Standard. Een week later was hij vol lof voor paars-wit. En al helemaal voor flankspeler Anders Dreyer.

In dertig wedstrijden voor RSC Anderlecht zit de flankspeler ondertussen al aan 11 goals en 5 assists. Zeker geen slechte cijfers en zijn hattrick tegen OH Leuven was er eentje om duimen en vingers van af te gaan likken.

Dreyer, de Nilis van de twenties?

Dreyer maakt indruk - zowel op offensief als op defensief vlak. En de manier waarom hij dus drie keer scoorde tegen Leuven van buiten het strafschopgebied maakt dat hij ook een geweldige trap heeft. Dat vindt ook Marc Degryse.

"Hij heeft een geweldige trap. Hij doet me eigenlijk wat denken aan Luc Nilis wat dat betreft", was het oordeel in de podcast 4-0. "Al kon Nilis het wel met zijn beide voeten, dat is nog wat anders."