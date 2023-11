Steven Defour meer dan ooit ter discussie na bekerblamage: zit hij zondag nog op de bank?

Alsof de malaise in de competitie nog niet genoeg was. KV Mechelen verloor nu ook de zestiende finale van de Croky Cup.

KV Mechelen trok met veel ambitie naar Knokke, maar uiteindelijk keerde het van een kale reis terug. Na strafschoppen werd Malinwa uitgeschakeld.

“Dit is het dieptepunt in mijn hele carrière... zowel als speler als als coach. Maar ik geloof dat ik nog de juiste man ben om dit om te keren”, zei Defour achteraf aan Het Nieuwsblad.

De grinta van de tegenstander maakte opnieuw het verschil. “We zijn tegen een heel gemotiveerd Knokke aangelopen. En wij waren dat totaal niet. Ik denk dat mijn richtlijnen nochtans duidelijk waren. Ik heb ook tegen de spelers gezegd dat ze eens goed in de spiegel moeten kijken.”

Defour spaart zijn spelers alvast niet. “Ze moeten beseffen wat voor speler ze zijn en wat voor speler ze willen zijn. Ik wil alleen maar door met jongens die voor KV Mechelen willen spelen. Maar goed: ik ben de eindverantwoordelijke en ik ga die verantwoordelijkheid niet uit de weg.”

“Dit heb ik in mijn carrière nooit meegemaakt”, gaat Defour verder. “Met alle respect voor Knokke, maar wat wij hebben laten zien tegen dit soort gemotiveerde ploegen heb ik nog nooit gezien in mijn voetbalcarrière. Dan voel ik me ook heel beschaamd als werknemer van KV Mechelen.”

De spelers en Defour mochten het na de match gaan uitleggen bij de 800 meegereisde supporters. “Ik denk dat de supporters heel correct geweest zijn. Er vond een goede discussie plaats. We zullen wel zien wat de komende dagen brengen. Ik geloof dat ik nog de juiste man ben om dit om te keren en ga ervan uit dat ik naar de match van zondag in Standard toe kan werken.”