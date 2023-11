Technisch directeur van Inter rekent helemaal af met Romelu Lukaku

Inter heeft een boete van 5.000 euro beet voor spreekkoren aan het adres van Romelu Lukaku. Technisch directeur Ausilio wil het hoofdstuk Big Rom helemaal afsluiten.

Niet voor de tienduizenden fluitjes, maar wel voor de spreekkoren aan het adres van Romelu Lukaku bij zijn terugkeer met AS Roma naar San Siro krijgt Inter een boete van 5.000 euro. Piero Ausilio, technisch directeur van Inter, wil het hoofdstuk Lukaku voor eens en altijd afsluiten, zo laat de club weten.

“Ik praat liever niet over spelers van andere clubs”, klinkt het. “Ik zeg alleen dat ik graag nadenk over heden en toekomst. En Lukaku behoort tot ons verleden. Met hem wonnen we een titel, hij bracht ons een aanzienlijke financiële meerwaarde op en met hem verloren we twee Europese finales.”

Ausilio houdt zich niet in. “Er moet alleen sprake zijn van een beetje opvoeding en respect. Er zijn altijd onderhandelingen die afspringen, maar als er respect is, dan is er geen probleem. Als er echter antwoorden worden achtergehouden of verzonnen via andere mensen, dan ga je daarover nadenken. Voor mij is dit hoofdstuk sinds 8 juli gesloten. Er is geen spijt.”