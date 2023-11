Filip Joos ziet probleem bij Antwerp en wijst daarbij één speler aan

Antwerp presteert dit seizoen zeer wisselvallig. Volgens Filip Joos is er alvast een duidelijk probleem.

Zo wijst Flilp Joos duidelijk met de vinger doelman Jean Butez aan. "Ik vind Butez dit seizoen een heel stuk minder presteren. Hij was vorig jaar subliem bij Antwerp. Tegen Shakhtar Donetsk deed hij bijvoorbeeld rare dingen. De lijst wordt stilaan lang van mindere prestaties. Hij is zeker geen boze speler of saboteert de boel niet", vertelde hij tijdens de podcast '90Minutes'.

Afgelopen zomer kreeg Butez de kans om te vertrekken, maar deed dat niet. Wat wel gebeurde was de komst van Senne Lammens. Volgens Joos een goede doelman die Butez wel kan vervangen.

"Hij heeft nu wel een goede tweede keeper achter zich, wat toch in het hoofd kan spelen. Dat is menselijk, hé. Die ‘opvolger’ is eigenlijk gehaald om zijn vertrek op te vangen."