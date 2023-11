Genk-youngster beleefde moeilijke maanden en weet wat Vrancken van hem eist: "Hopelijk tegen Antwerp al"

Luca Oyen mocht tegen Wezet nog eens van bij de start opdraven en hij bedankte met twee assists. Een opsteker voor de winger, die de laatste matchen weinig aan bod kwam bij Genk.

Fadera, Paintsil, Bonsu Baah, Ait El Hadj... Genk heeft geen gebrek aan flankspelers met kwaliteit. Oyen, vorig seizoen aan de kant met een zware knieblessure, moet zelfs knokken om in de wedstrijdkern te geraken. De voorbije vijf competitiematchen ontbrak hij daar drie keer in.

Hij steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat hij een moeilijke periode kende. "Het waren moeilijke maanden", gaf hij toe na de wedstrijd. "Die twee assists zijn zeker een opsteker, maar ik had ook graag willen scoren. Ik zocht ernaar, maar het is me niet gelukt."

Wouter Vrancken wil meer zien van Oyen en dat beseft de 20-jarige linker winger ook. “Ik moet dominanter worden op het veld. Zoals me dat hier in Visé in de tweede helft beter gelukt is. Hopelijk kan ik daar nu een verlengstuk aan breien, waarom niet zaterdag al in de topper op Antwerp", klonk het bij HBvL.