Komt het nog allemaal goed met Kevin De Bruyne bij Manchester City?

Kevin De Bruyne is al een tijdje geblesseerd. Toch wordt hij nog niet echt gemist bij de treble-winnaars.

City staat momenteel derde in de Premier League. De club telt evenveel punten als Arsenal, maar door een beter doelpuntensaldo staan The Gunners voor hen. Tottenham staat op de eerste plaats met slechts twee punten meer. Het loopt dus allemaal nog wel bij City.

In de Champions League pakten The Citizens zelfs alle mogelijke punten. Dit door drie wedstrijden met 3-1 te winnen. Aan doelpunten ook geen gebrek.

Maar hoe zit het dan met De Bruyne. In de eerste competitiewedstrijd moest hij het veld verlaten met een flinke blessure aan de hamstring. Onlangs werd hij geopereerd en maakt hij zich op voor zijn comeback.

© photonews

"We zijn nu drie maanden ver en het gaat heel goed met mij, we zitten op schema. Ik onderging mijn operatie bij Geert Declercq, City staat dagelijks in contact met hem en Lieven. Maar ze hebben mij geen termijn gegeven wanneer ik weer zal kunnen voetballen. Ze willen dat alles helemaal in orde is wanneer ik herbegin", vertelde De Bruyne volgens Het Nieuwsblad.

Maar makkelijk zal het niet worden voor de Rode Duivel. Pep Guardiola ziet dat zijn club het erg goed doet, ook zonder De Bruyne. Momenteel kiest hij meestal voor een middenveld bestaande uit Rodri, Bernardo Silva en Alvarez. Die laatste kwam eigenlijk aan als spits, maar kan momenteel ook als aanvallende middenvelder goed uit de voeten.

Waar zal Guardiola zijn assistenkoning dan moeten zetten wanneer hij terugkomt. Hij kan natuurlijk kiezen om Alvarez uit de ploeg te laten, maar waarom aanpassingen maken aan een winnend team.

De Bruyne ligt nog tot 2025 onder contract bij Manchester City. Maar de Rode Duivel krijgt interesse uit Saudi Arabië. Eerder liet hij zelf ook al merken dat hij spelers helemaal snapt die de overstap naar het Midden Oosten maken. Zo blijft zijn toekomst bij City onzeker.