Leider Zulte Waregem slikt zure nederlaag tegen andere degradant

Zowel Zulte Waregem als KV Oostende hadden er een leuke midweek opzitten in de Beker van België. En dus was het maar de vraag wie op zijn elan zou door kunnen gaan. Het werd een verrassing.

Zulte Waregem is de leider in de Challenger Pro League, met KV Oostende gaat het heel wat minder. De troepen van Stijn Vreven konden een driepunter dan ook goed gebruiken.

En her zou ook gaan lukken in de Elindus Arena, want Essevee ging uiteindelijk met 0-1 onderuit tegen de Kustboys. En het doelpunt was eentje van een erg mooie makelij.

🚩 | Maxime D'Arpino neemt de bal heerlijk op de slof! 💥🇫🇷 #ZWAKVO pic.twitter.com/e4gbrq8i87 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) November 3, 2023

KVO-middenvelder Maxime D'Arpino zorgde met een geweldige streep lekker op de slof genomen voor het verschil. In de tweede helft probeerde Essevee de bakens nog te verzetten, maar dat lukte niet.

Later dit weekend kunnen Lommel en Beerschot profiteren van de zaak en de leidersplaats overnemen. Voor Oostende is het een deugddoende overwinning om onderaan wat weg te komen.