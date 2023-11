🎥 Orel Mangala zet beste doelman ter wereld te kijk

Nottingham Forest heeft voor een verrassing gezorgd door Aston Villa met 2-0 te verslaan. Met een doelpunt van een zekere Orel Mangala.

In zijn eerste wedstrijd sinds hij de prijs van beste keeper won op het gala van de Gouden Bal, maakte Emiliano Martinez zijn status niet helemaal waar. De doelman wilde een redding maken 'voor de fotografen', maar liet uiteindelijk het schot van Orel Mangala in zijn doel belanden.

Hoewel de Argentijn beter kan, mag de zuiverheid van Mangala's schot absoluut niet onderschat worden: zijn geweldige techniek is het bekijken waard.

Zijn eerste doelpunt van het seizoen zette Nottingham Forest vroeg in de tweede helft op voorsprong tegen Aston Villa. Het versnelde ook indirect de invalbeurt van Youri Tielemans, die na een uur in het veld verscheen, in tegenstelling tot Leander Dendoncker, die op de bank bleef. Het was de eerste nederlaag voor de mannen van Unai Emery in 7 wedstrijden en de eerste overwinning voor Nottingham Forest in...7 wedstrijden.