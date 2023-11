Arsenal-coach Arteta ziedend en gaat volledig los: "Ik voel me ziek dat ik hier deel van uitmaak" en "vernederend"

Eén fase besliste de wedstrijd tussen Newcastle United en Arsenal (1-0). Bij die fase waren er maar liefst drie discutabele punten. Gunners-coach Mikel Arteta kon zijn woede amper bedwingen na de wedstrijd en ging volledig los.

De 41-jarige coach doelde natuurlijk op de fase waarbij de winnende treffer van Anthony Gordon viel. Daar was achteraf nogal veel over te doen, want er gebeurde wel wat. Joe Willock kon een zwak schot net binnenhouden en zette voor op Joelinton, maar die leek voorafgaand Arsenal-verdediger Gabriel weg te duwen.

Om het helemaal af te maken tikte Gordon de bal binnen vanop randje (nog steeds niet duidelijk) buitenspel. Ref Stuart Atwell keurde de goal goed, maar de Arsenal-spelers waren het daar uiteraard niet mee eens. De VAR controleerde het doelpunt minutenlang en er werd op alle drie de voorgaande fases geen fout gezien. Het doelpunt ging door.

Mikel Arteta kon het allemaal niet geloven en was woedend. “Hoe kon deze goal in godsnaam doorgaan Het is ongelofelijk en een absolute schande. Er zijn veel redenen waarom dit doelpunt moest afgekeurd worden."

"Wat hier gebeurt komt niet eens in de buurt van het niveau dat de scheidsrechters zouden moeten hebben in de beste competitie ter wereld. Ik voel me ziek dat ik hiervan deel uitmaak. Maar ik moet hier wel staan uitleggen hoe we drie punten hebben verloren. Het lag alleszins niet in de handen van de spelers. Dit is simpelweg vernederend."