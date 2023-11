Van antiheld naar echte held: Romelu Lukaku mist strafschop ... en doet dan dit

Romelu Lukaku is stilaan helemaal opnieuw op kruissnelheid aan het komen. Zowel bij AS Roma als bij de Rode Duivels liet hij dit seizoen al epische dingen zien. En ook dit weekend was het opnieuw raak.

Romelu Lukaku nam het met AS Roma op tegen Lecce. Dat was verrassend genoeg een duel tussen het nummer 10 en 11. De Romeinen hadden dus dringend punten nodig. Makkelijk hadden ze het niet tegen de bezoekers. Meer nog: Almqvist zorgde voor de 0-1 voor Lecce, Romelu Lukaku had op dat moment al een ferme kans gemist. Bovendien miste hij ook een strafschop, koren op de molen voor de criticasters. Gemiste strafschop uitgewist Wie echter dacht dat Big Rom de antiheld van de avond zou worden? Die moest zijn mening nog bijstellen na het einde van de wedstrijd. Eerst was er Azmoun met de gelijkmaker, in minuut 94 was er dan Romelu Lukaku himself die voor het winnende doelpunt zorgde. In een belangrijk duel een al even belangrijk doelpunt. ⚽ 𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐄 𝐑𝐎𝐌𝐀‼️

👤 Romelu Lukaku ⏱️94'

Roma 2️⃣🆚1️⃣ Lecce