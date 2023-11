Engelse media is helemaal gek van Jérémy Doku: "Sensationeel"

Afgelopen weekend won Manchester City met 6-1 van Bournemouth. Dé uitblinker van de avond was Jérémy Doku.

Doku maakte weer enorm veel indruk in Engeland door te scoren en vier assists te geven. Die prestatie is de Engelse media dan ook niet ontgaan.

"We hadden het al eens over hem, maar hoog tijd voor deel 2 van deze doku-mentaire", grapte Gary Lineker bij Match of the day op BBC. "Hij was sensationeel. Hij was overal op het veld aanwezig, voetbalde heel dynamisch, heel direct en toonde opnieuw dat hij zowel naar binnen kan snijden als buitenom kan gaan", ging zijn collega Danny Murphy verder.

Ook bij Manchester Evening News zagen ze de Rode Duivel zijn kunsten. "Zijn kwaliteit maakte het verschil. Hij deed wat hij wilde." Bij verschillende media kreeg hij ook een geweldig hoge score. Goal gaf hem zelfs een 10 op 10, iets wat je niet al te vaak ziet.