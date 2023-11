Rode Duivels plannen oefenwedstrijd met erg leuke en grote tegenstander

België, dat al zeker is van een plaats op Euro 2024, speelt een aantal vriendschappelijke wedstrijden ter voorbereiding op het toernooi.

Maandag werd het officieel aangekondigd: op 26 maart 2024 nemen de Rode Duivels het in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen Engeland in Wembley.

Een grote test voor de nationale ploeg en Domenico Tedesco, een jaar na de 2-3 vriendschappelijke overwinning in Duitsland.

De laatste keer dat België Engeland ontmoette was in 2020, in de Nations League. Engeland won de eerste wedstrijd (2-1), België de tweede (2-0). De Rode Duivels pakten tegen Engeland ook brons op het WK 2018 in Rusland.