Jackpot in Gent deze winter? Werk aan de winkel na miljoenenverlies, topper blijft in de belangstelling staan van topclubs

De financiële cijfers van KAA Gent die werden prijsgegeven dinsdag oogden niet meteen rooskleurig. En dus kunnen we misschien wel wat verwachten op de transfermarkt. Zeker aangezien er eentje nukkig loopt?

Het verlies van KAA Gent bedraagt maar liefst 19,2 miljoen euro dit jaar. Nieuwe eigenaar Sam Baro pompte al heel wat geld in de machine en gaat er binnenkort nog wat extra injecteren. De bedoeling blijft om rendabel te zijn.

Dit seizoen is dat niet gelukt, al had dat enigszins te maken met de overname. Bovendien werd er afgelopen zomer gekozen voor een sportief verhaal. Er werden enkele kleppers aangekocht zoals Ismaël Kandouss (Union), Archie Brown (Lausanne) en Tsuyoshi Watanabe (KV Kortrijk).

Sportieve als belangrijkste

Aan uitgaande zijde werd enkel op Joseph Okumu flink gecasht met een transfersom van 12 miljoen euro, want Alessio Castro-Montes leverde volgens Transfermarkt 'amper' twee miljoen euro op. Aan de mouwen van Gift Orban en Cuypers werd nadrukkelijk getrokken, maar zij kozen ervoor om te blijven.

Daarmee zette Sam Baro meteen in op het sportieve samen met Louwagie en De Witte. Nog eens afscheid nemen met een prijs? Dat is misschien wel wat die twee laatsten moeten gedacht hebben en zo Baro hebben kunnen overtuigen.

© photonews

Rest de vraag of het deze winter plots anders zal zijn. Bij de Buffalo's is Baro niet meteen van plan om zomaar mensen te verkopen, tenzij die sportief kan worden vervangen en niet zou leiden tot een verzwakking van de ploeg.

Gift Orban lijkt wel te hinten op een vertrek bij KAA Gent. De Nigeriaanse spits is nukkig door een gebrek aan speelkansen en vierde niet na zijn (bevrijdend?) doelpunt op bezoek bij Charleroi. "Een club gaat mijn carrière niet kapotmaken", klonk het onder meer.

Jackpot?

De spits heeft volgens Transfermarkt voorlopig nog een transferwaarde van 20 miljoen euro, al is de vraag of dat bij een volgende update nog het geval zal zijn. Sowieso is niet de intrinsieke waarde, maar wel wat een ploeg er wil voor geven van tel.

Bij de Buffalo's hoopten ze afgelopen zomer op (meer dan) 30 miljoen euro. Fulham blijft ten zeerste geïnteresseerd en in de Premier League hebben ze uiteraard heel wat kapitaal voorhanden. Rest de vraag: is Gent met enkel Tissoudali en Cuypers voorin strijdvaardig richting mogelijke titel?