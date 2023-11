De analyse is zéér streng voor Great Old ... en dit moet Antwerp doen om toch nog derde te worden

We zijn vier speeldagen ver en enkel mathematisch kan het nog voor Royal Antwerp om de vierde en laatste plaats te vermijden in de groep van de Champions League. Het lot van te weinig ervaring op het kampioenenbal?

Eerst de cijfers. Antwerp heeft na vier wedstrijden 0 op 12 en kan al zeker niet meer eerste of tweede worden. En ook om nog de derde plaats en een stekje in de Europa League af te dwingen zal het al gek moeten lopen.

Om te beginnen zal stamnummer 1 met twee of meer doelpunten verschil moeten gaan winnen op bezoek bij Shakhtar Donetsk. Op die manier komen ze qua onderlinge duels boven de 2-3 uit de heenmatch uit. Bij een verschil met een goal, wordt er naar het algemeen doelsaldo gekeken. Daar staan de club uit Oekraïne momenteel op -1 en de Belgen op -11, dus dat lijkt geen optie.

Zeer moeilijk parcours

Op de slotspeeldag moet Antwerp vervolgens winnen van Barcelona in eigen huis en Porto moet dat ook doen tegen Shakhtar. Het moge duidelijk zijn: het wordt een zéér lastige zaak om nog de derde plaats af te snoepen. Geen Europees voetbal dus na Nieuwjaar.

"Ik klamp me aan één ding vast: ik verheug met op Antwerp - Standard in de Jupiler Pro League. Dat lijkt me leuker dan deze droge match. Ze hadden er zelf jus kunnen aan geven door die enorme kansen te benutten", aldus Jan Mulder in zijn analyse bij VTM.

En het moet gezegd: het voelt niet voor het eerst in deze groep als een gemiste kans. The Great Old die de kansen niet afwerkt, een ploeg als Porto dat maar aan een klein foutje of een halve kans genoeg heeft om te prikken. "Dat is de Champions League. Ze betalen elk foutje cash", aldus ook Marc Degryse.

En er valt wel degelijk iets voor te zeggen als je naar de vier wedstrijden gaat kijken. Op speeldag 1 waren ze kansloos in Barcelona (5-0), maar op speeldag 2 hadden ze thuis tegen Shakhtar altijd punten moeten pakken.

Leergeld genoeg betaald?

Een 2-0 knullig weggeven én de gemiste strafschop van Alderweireld? Dat had minstens één en eigenlijk drie punten meer moeten zijn. Thuis tegen Porto werd opnieuw een voorsprong bij de rust in de tweede helft weggegeven, deze keer met zwaardere cijfers: 1-4.

Ook in Porto leken de Portugezen te pakken. Balikwisha had Antwerp op voorsprong kunnen schieten, Muja had in de tweede helft de 1-1 meermaals aan de voeten en zowel de penaltyfout van Kerk als de rode kaart van Ekkelenkamp kunnen als pijnlijk en dom worden aangevoeld. De leerschool die ze hadden verwacht hebben ze opnieuw gekregen.