Het mag wat kosten! Union SG legt de nodige centen op tafel

Union SG is de fiere leider in de Jupiler Pro League. Afgelopen weekend klopten ze nog Club Brugge in de topper van de dertiende speeldag.

31 punten uit 13 wedstrijden. Dat is het resultaat tot dusver van het felvernieuwde Union SG en de nieuwe trainer Alexander Blessin in de Jupiler Pro League. Met de zege tegen Club Brugge was het al de zevende opeenvolgende overwinning voor de Brussels en daarvoor krijgen de spelers financieel een mooi extra. Dat vertelt Castro-Montes na de topper tegen blauwzwart. “Onze premies zijn dubbel zolang we winnen. Dat is mooi meegenomen”, vertelde de speler die overkwam van KAA Gent. Het laatste puntenverlies van Union SG dateerde al van 16 september tegen Genk. Toen werd met 0-2 verloren. Union SG speelde eerder die maand ook gelijk tegen Antwerp, terwijl er in augustus met 4-0 verloren werd van KV Mechelen. Dat resulteert in 8 verliespunten op de 39 die behaald konden worden. Komend weekend speelt Union in eigen huis tegen KV Kortrijk. Na de interlandbreak volgt deze maand ook nog de topper op bezoek bij KAA Gent.





