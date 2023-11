Antwerp-doelman Jean Butez beleeft het opperste geluk, de timing is heel erg veelzeggend

Niet schrikken als Jean Butez straks met een stralende glimlach in doel post vat. Het opperste geluk is weggelegd voor de Antwerp-doelman en zijn vrouw Marion.

Het was Antwerp-trainer Mark van Bommel die de eer had om op zijn persbabbel het heuglijke nieuws mee te delen. Marion, de partner van Jean Butez, is bevallen van een dochter. Zowel moeder als dochter stellen het overigens prima.

Aangezien het Franse sluitstuk de geboorte van zijn tweede kind niet wilde missen, reisde hij niet mee naar Portugal voor de Champions League-ontmoeting met Porto. Maar goed ook, blijkt nu. Kort na afloop van die wedstrijd heeft zijn dochter het levenslicht gezien.

Antwerp verwelkomt Butez opnieuw

Ondertussen deed zijn vervanger Senne Lammens het meer dan verdienstelijk uit bij Porto, maar Butez neemt in principe in de thuiswedstrijd tegen Standard zijn plek onder de lat weer in. Butez traint alvast opnieuw mee bij Anwerp.