Juventus doet opmerkelijke contractverlenging met geschorste speler

Een tijd terug brak er in Italië een groot gokschandaal uit waar verscheidene spelers bij betrokken waren. Juventus steunt alvast één van hun jonge talenten.

Nicoló Fagioli werd betrapt met gokken op sportwedstrijden (voetbal) terwijl dit als speler in de Serie A, en in de meeste competities, verboden is. Hij geraakte verslaafd aan gokken en bouwde een schuld op van meer dan 2.7 miljoen euro verklaarde de middenvelder.

De Italiaanse voetbalbond liet het hier niet bij en gaf de speler een schorsing tot 18 mei 2024. Hij gaat dus een volledig seizoen aan de kant staan en mag ook niet aantreden bij de belofteploeg van Juventus.

Juventus liet het echter niet aan hun hart komen en steunen hun beloftevolle (22 jaar) middenvelder. Hij tekende zopas een contractverlening tot medio 2028. Hij krijgt wel een salarisvermindering tijdens de periode van zijn schorsing.