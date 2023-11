Challenger Pro League: Beerschot blijft aan de leiding na zege bij Seraing, KV Oostende wint ook opnieuw

In de Challenger Pro League heeft leider Beerschot met 1-2 gewonnen op het veld van Seraing. Deinze en Oostende wonnen ook.

Beerschot kwam na 10 minuten op voorsprong op het veld van Seraing. Reyners profiteerde van een dramatische terugspeelbal om Beerschot op voorsprong te zetten. Lepoint ging vlak voor de rust stevig door op de enkel van Weymans, maar scheidsrechter Pirard gaf geen krimp.

Vijf minuten na de rust kon Nzita vrijstaand koppen op een hoekschop en de voorsprong van Beerschot verdubbelen. Seraing kreeg vijf minuten later een lichte strafschop, Azankpo zette die strafschop om. Raillot kreeg vijf minuten voor tijd nog zijn tweede gele kaart bij Seraing.

Seraing-doelman Margueron kopte in de blessuretijd nog bijna de gelijkmaker binnen, maar Beerschot-doelman Matijas pakte uit met een uitstekende save. Beerschot won zo voor de vijfde keer op rij op verplaatsing en blijft mee aan de leiding.

Deinze en Oostende winnen

In de andere wedstrijden op zaterdag ging Deinze met 0-3 winnen bij de RSCA Futures. Lapage scoorde in de eerste helft een owngoal, Mertens maakte er in de 80ste en 84ste minuut nog 0-2 en 0-3 van. Degreef milderde nog tot 1-3, maar Deinze schuift dankzij de zege wel op naar een gedeelde tweede plaats.

Oostende leek thuis tegen Francs Borains lang op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, maar Henderson maakte in de 90ste minuut toch de verlossende goal. KVO boekt zo 6 op 6 en schuift weg van de onderste regionen naar een voorlopige tiende plaats.