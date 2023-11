🎥 Romelu Lukaku stond bijna in zijn blootje tijdens de Romeinse derby

Eén van de meest spraakmakende wedstrijden in de Serie A zijn de duels tussen AS Roma en Lazio Roma. De derby had echter weinig om het lijf en dit gold ook voor Romelu Lukaku.

Er was de afgelopen dagen veel te doen over de Romeinse derby. Dit vooral dankzij de twee trainers, José Mourinho en Maurizio Sarri, die al bekvechtend bijna in het Colosseum tegenover elkaar stonden. Uiteindelijk werd het Stadio Olimpico het toneel voor de strijd. Hierin kwamen de fans feitelijk bedrogen uit. Er waren niet veel kansen te bespeuren en uiteindelijk werd een niet gescoord. Een gelijkspel waar beide ploegen niet veel mee opschieten in het klassement. Het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd komt nog van een duel tussen Patric en Lukaku. Bijna stond de Rode Duivel zonder kleren op het speelveld. 🤣 | Patric kon niet wachten om van truitje te wisselen met Big Rom. 👕🔁 #LazioRoma pic.twitter.com/5cz28eKDP1 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) November 12, 2023