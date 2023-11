🎥 Turkse topper wordt ontregeld door massale knokpartij aan de zijlijn

De wedstrijd tussen Adana Demirspor en Fenerbah├že bracht qua uitslag weliswaar weinig spanning met zich mee, maar zorgde desondanks voor opwinding.

Adana Demirspor presteert tot dusver uitstekend in de Süper Lig, waar Fenerbahçe en Galatasaray al een aanzienlijke voorsprong hebben opgebouwd.

Fenerbahçe leed vorige week voor het eerst puntenverlies toen Trabzonspor te sterk bleek (2-3), en afgelopen zondag ondervond de ploeg wederom dat het niet altijd gemakkelijk is. Hoewel Fenerbahçe de betere ploeg was en de meeste kansen creëerde, ontbrak het aan scherpte om tot scoren te komen.

De wedstrijd ontwikkelde zich uiteindelijk tot een verhitte strijd, waarbij het na 72 minuten zelfs tot een opstootje op het veld kwam. Jayden Oosterwolde had een prominente rol. Hij raakte verwikkeld in een conflict met Younès Belhanda, wat resulteerde in gele kaarten voor beide spelers. Fenerbahçe, met ook Dusan Tadic, Sebastian Szymanski en Ferdi Kadioglu in de basis, verspeelde uiteindelijk twee punten.