Iedereen bij Cercle Brugge zegt hetzelfde over één man, ook doet mee Simon Mignolet: "Dat heb ik hem gezegd"

Cercle Brugge pakte in de Brugse derby een puntje tegen Club Brugge. Het mocht zijn doelman Warleson daarvoor bedanken.

Iedereen in Jan Breydel, zowel bij Cercle als bij Club, had het over de vele reddingen van Cercle-doelman Warleson. Zeven reddingen deed de Braziliaan. Bij Club Brugge werden ze er moedeloos van, bij Cercle was er heel veel lof.

"Op Warleson kan je altijd rekenen", zei zijn coach Miron Muslic. "Hij worstelde vorige week wat met zijn vertrouwen, maar bewees nu dat hij zijn niveau stevig kan opkrikken. Net als het volledige team. Warleson heeft ons gered vandaag met een fantastische prestatie."

Ook kapitein Thibo Somers had lof voor zijn doelman. "Warleson heeft heel veel kansen van Club de nek heeft omgewrongen. Het leek soms een gemaakt doelpunt, maar toch redde hij ze telkens. Hij was de man van de match."

Hij speelde goed en dat heb ik hem ook gezegd

- Simon Mignolet

Van Hannes Van der Bruggen kon er ook een mooie beloning af voor de Braziliaanse doelman. "Hij mag mijn stuk pizza hebben, dat nu in de kleedkamer ligt. Hij heeft zelfs twee stukken verdiend."

Ook Club-doelman Simon Mignolet was onder de indruk. "De prestatie van Warleson? Hij speelde goed en dat heb ik hem ook gezegd. Hij pakt hier een punt voor zijn ploeg. Normaal gaat er wel eentje binnen van onze kansen, vandaag niet."