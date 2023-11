Jonge Rode Duivel staat in deze heel belangrijke statistiek tussen namen als Mbappé, Dembélé en Sané

Een jaar geleden kwam de naam van Johan Bakayoko ineens op ieders radar. De winger brak door bij PSV en liet heel mooie dingen zien. In het geoliede team van de Eindhovenaren komt hij heel goed tot zijn recht. Dat bewijst deze statistiek des te meer.

PSV walst door de Eredivisie. De Lampenclub heeft het maximum van de punten en een doelpuntensaldo van +40. 45 doelpunten gemaakt in 12 wedstrijden, slechts 5 tegen. Da 's indrukwekkend. Daar heeft Bakayoko met zijn twee doelpunten en zes assists ook al een deftig aandeel in.

Maar als zijn ploegmaats nog wat efficiënter waren geweest, was het allemaal nog véél indrukwekkender geweest. Statistiekenbureau CIES berekende immers dat Bakayoko wereldtop is in het creëren van kansen. Er zijn slechts 14 spelers die voor meer gevaar zorgen.

In zijn leeftijdscategorie absolute wereldtop

En als het gaat om spelers jonger dan 21 staat enkel Florian Wirtz van Bayer Leverkusen voor hem. Bij het samenstellen van de lijst, die wordt aangevoerd door Paris Saint-Germain-aanvaller Ousmane Dembélé, is gekeken naar het gemiddeld aantal key passes en expected assists (xA).

Het gemiddelde van Bakayoko bedraagt 1,79 key passes en 0,31 xA per Eredivisie-duel. In de index is overigens ook de sterkte van de competitie meegenomen.