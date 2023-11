'Amadou Onana heeft dringende beslissing genomen over zijn toekomst'

Everton zit in de Premier League in moeilijk vaarwater. De ploeg kreeg een straf van tien minpunten opgelegd.

Tien punten is Everton kwijt in de Premier League en ze hadden er al niet veel in handen. Die straf krijgt de ploeg uit Merseyside opgelegd voor onregelmatigheden in de boekhouding van het seizoen 2021-2022.

Everton heeft al aangegeven dat het in beroep zal gaan tegen die beslissing, maar ondertussen staat het met tien punten minder wel op de voorlaatste plek in de rangschikking van de Premier League.

Volgens de Britse krant The Sun heeft dit grote gevolgen voor Everton. Heel wat spelers zouden immers al in januari de nodige zekerheid willen hebben over hun toekomst en de club verlaten.

Amadou Onana zou volgens de krant één van de spelers zijn die tijdens de wintermercato zal vertrekken. De Rode Duivel bleef de club afgelopen zomer nochtans trouw, ondanks een reeks aanbiedingen van andere ploegen uit de Britse competitie.

Ook ploegmaten Jordan Pickford, Dominic Calvert-Lewin, Jarrad Branthwaite, Dwight Mcneil, James Tarkowski en Vitaliy Mikolenko worden genoemd om tijdens de wintertransferperiode te vertrekken.

De spelers oordelen dat het nu gemakkelijker is om te vertrekken dan te wachten op het beroep of de degradatie naar The Championship een feit zou zijn op het einde van het seizoen.