Dit vindt Wout Faes van zijn eigen kwalificatiecampagne met de Rode Duivels na hopen kritiek

Wout Faes was de afgelopen interlands vaak het middelpunt van kritiek. De verdediger moest heel wat negatieve commentaar verwerken.

De verdediging was dan ook vaak het pijnpunt van de Belgische nationale ploeg. Vooral de plaats van Wout Faes in het elftal werd vaak in vraag gesteld. Afgelopen interland, tegen Servië, mocht Ameen Al-Dakhil starten, hij deed het ook niet slecht.

"Ik ben blij voor hem", heeft Faes daarover te zeggen. "Maar dat zorgt niet voor extra druk. Bij de Rode Duivels is er altijd concurrentie. Dat is normaal op het allerhoogste niveau. Het maakt mij enkel sterker. En het stimuleert mij om beter te doen. Het is dus iets positiefs."

Maar wat vindt de Rode Duivel eigenlijk zelf van zijn gespeelde wedstrijden deze kwalificatieperiode? "Ik ben eigenlijk tevreden. De coach heeft vertrouwen in mij, hij heeft me kansen gegeven. Of mijn status het voorbije jaar veranderd is? (knikt) Da's duidelijk. Die lijn moet ik nu proberen door te trekken."