Jacky Mathijssen haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Geen houden meer aan dan"

Een aantal Rode Duivels zijn erg goed bezig op dit moment. Eén van hen is Leandro Trossard. Die speelt bij Arsenal de pannen van het dak.

Leandro Trossard wordt op veel verschillende (aanvallende) posities gedropt bij Arsenal. Volgens Jacky Mathijssen speelt hij het beste als linksvoor. "Als je puur naar zijn voetballende kwaliteiten kijkt, dan is er geen twijfel mogelijk dat hij daar het best rendeert. Daar kan hij 'in de bal komen' en even loskomen van zijn bewaker", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"De Leandro van nu weegt tien kilo meer dan die van tien jaar geleden, hij kan zich veel beter zetten in een duel. Na elke transfer heeft Trossard een maandje of twee nodig gehad om zich aan te passen. Maar eens dat gebeurd was, was er geen houden meer aan", besluit Mathijssen.

Trossard speelt nu al bijna een jaar bij Arsenal. Hij speelde al 36 wedstrijden voor The Gunners en kwam daarin zeven keer tot scoren, vaak wel belangrijke doelpunten. Hij leverde al 12 assists af.