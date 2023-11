Jan Vertonghen is heel duidelijk en vertelt waar hij zijn carrière zal beëindigen

Jan Vertonghen is op zijn 36e nog steeds een vaste waarde bij Anderlecht en de Rode Duivels. Hoelang hij nog zal doorgaan weet alleen hijzelf, maar waar hij zijn carrière zal eindigen staat al wel vast.

Jan Vertonghen kan nog perfect mee bij een club als Anderlecht die aan de Belgische top speelt. Maar de clubliefde is toch flink gegroeid voor de Rode Duivels. Hij zou dan ook graag zijn carrière stoppen bij paars-wit. "Dat kan ik toch wel met enige zekerheid zeggen", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

Maar de vraag blijft dan nog wel, hoelang Vertonghen profvoetballer blijft. Anderlecht moet met een voorstel komen om zijn contract te verlengen, maar nog niet meteen. "Omdat ik hen ook niet wil teleurstellen. Als ik een besluit neem, wil ik daar niet op moeten terugkomen."

"In december zeggen dat ik ga bijtekenen, om dan in februari of maart te laten weten: 'Sorry, maar het gaat toch niet.' Néén. Ik heb echt tijd nodig om de juiste beslissing te maken voor mezelf en voor mijn gezin", besluit Vertonghen.