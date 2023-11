Onwaarschijnlijk: Arthur Vermeeren allerbeste speler in Europa van zijn geboortejaar

Vrijdagavond werd bekendgemaakt dat Jude Bellingham de Golden Boy-award heeft gewonnen. Zeker geen verrassing gezien zijn prestaties. Maar ook België was goed vertegenwoordigd op de lijst. De ranglijst is gebaseerd op wedstrijden die zijn gespeeld tussen het begin van het WK 2022 en 2 oktober 2023.

Om de Golden Boy te winnen moet je in het jaar 2003 of later geboren zijn. De Belgische jongeren moesten zeker niet onderdoen. Zo versierden Johan Bakayoko en Arthur Vermeeren een plaats die net niet binnen de top 10 valt. Bakayoko werd 12e en Vermeeren moest het met plaats 14 doen.

Opmerkelijk is wel dat Vermeeren de allerbeste van de wereld is, van zijn geboortejaar (2005). Ook is de jonge Belg de speler met het allermeeste minuten voor zijn club op de hele lijst. Zeno Debast kreeg plaats 25, terwijl Romeo Lavia op plaats 55 komt. Jorne Spileers van Club Brugge en Malick Fofana van KAA Gent staan respectievelijk 60e en 68e op de lijst.

Mathias Delorge sluit de lijst af op plaats 100. Hij is overigens de speler met de laagste marktwaarde van de gehele lijst. Die wordt door de Golden Boy-website zelf op een half miljoen euro geschat. Transfermarkt is guller en schat hem op 1,5 miljoen euro.