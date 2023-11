Blunder van jewelste nog voor de match van Duivels begonnen is: Lukaku enorm kwaad

Commotie voor de match van de Rode Duivels. Toen het tijd was voor de volksliederen zagen we de Azeri's in de tribunes bevreemd rondkijken. De Belgische bond had het verkeerde volkslied laten afspelen.

Het was een vreemd moment. Eerst was het de beurt aan de Azeri's en die keken verbaasd op. Daarna werd het onmiddellijk gevolgd door de Brabançonne, maar achteraf was Romelu Lukaku heel kwaad.

De kapitein van de tegenstander had hem ingefluisterd dat het absoluut hun volkslied niet was dat door de boxen galmde. Lukaku dwong de medewerkers het juiste lied af te spelen, waardoor de match wat vertraging kreeg. Later bleek het om het Zweedse volkslied te gaan.

Waarschijnlijk was de man achter de knoppen verward omdat er even later ook een minuut stilte werd gehouden voor de Zweedse supporters die het leven lieten in Brussel een maand geleden. Die minuut stilte werd door het oponthoud zelfs beperkt tot een 15-tal seconden.