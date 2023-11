Heel groot nieuws voor Arthur Theate vlak voor wedstrijd Rode Duivels

Groot nieuws voor Arthur Theate. Hij zou zomaar eens meer speeltijd kunnen krijgen bij Rennes.

Stade Rennes kwam zondag met nieuws. Hoofdcoach Bruno Génésio is niet langer hoofdcoach. Dat werd beslist in onderling overleg, meldt de club zelf via zijn officiële kanalen.

"Bruno Génésio stapt op als hoofdtrainer van Stade Rennais F.C. en wordt vervangen door Julien Stephan. In onderling overleg met Stade Rennais F.C., en met name om persoonlijke redenen, treedt Bruno Genesio terug als hoofdtrainer", klinkt het op de clubwebsite.

Rennes staat momenteel op een teleurstellende 13e plaats in de Franse Ligue 1. Zeer tegenvallende resultaten de laatste tijd ook voor de club. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werd er geen enkele gewonnen.

Voor Arthur Theate zou dit goed nieuws kunnen zijn. Die werd na de wedstrijd tegen PSG in oktober, wat aan de kant geschoven. Hij speelde drie wedstrijden op rij niet, waarvan hij er zelfs één niet in de selectie zat.