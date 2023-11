Opluchting in ons land: "Ik was blij dat Lukaku na de rust in kleedkamer bleef"

Romelu Lukaku scoorde in de eerste helft tegen Azerbeidzjan vier keer. Na de rust bleef hij echter in de kleedkamers.

Romelu Lukaku evenaarde aan de rust tegen Azerbeidzjan al het record van Marc Van Der Linden. In 1989 scoorde hij vier keer tegen Luxemburg. Het meeste doelpunten dat een Rode Duivel ooit in één match scoorde. Marc Van Der Linden zat zondag samen met enkele vrienden in de ‘Beer & Winelounge’ Gosto in Kontich naar de laatste EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels te kijken.

Hij was onder de indruk van die vier goals in twintig minuten van Lukaku. “Aan dat tempo zou hij mij probleemloos hebben voorbijgestoken”, zegt Van Der Linden aan Gazet van Antwerpen. “Ik denk dat mijn vrienden even blij waren als ik dat Romelu in de tweede helft binnenbleef.”

Ook Van Der Linden was verrast door de beslissing van bondscoach Domenico Tedesco. “Als kapitein zou ik persoonlijk naar de trainer zijn toegestapt met de vraag om mij nog een kwartiertje à twintig minuten extra te gunnen. Dan had hij sowieso zijn vijfde en misschien zelfs wel zijn zesde van de avond gemaakt. Zoiets maak je maar zelden mee.”