Deze ex-international en succescoach ziet België de finale halen op het EK

Het geloof in de Rode Duivels is weer helemaal terug. Na de Gouden Generatie zijn er nieuwe sterren opgestaan en veteranen die hun beste niveau halen. Het vertrouwen in een stunt op het EK zit erin.

Zeker bij Eric Gerets, voormalig international en iemand met verstand van zaken. Hij ziet onze aanval uiteraard als één van de grootste troeven die er zijn. “Ik heb genoten van de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan. Doku is een wonder en Lukaku is fenomenaal", zegt hij in Het Nieuwsblad. Tedesco heeft sterk werk geleverd met deze kern. "Tegen Azerbeidzjan heb ik gewoon geen zwakke punten gezien. Dit doet dromen en ik hoop dan ook op een finale. Je weet het nooit als het zo blijft draaien." Want de Duivels stonden ook nog niet op hun sterkst. "Het kan zeker als er dan nog eens een De Bruyne op niveau bij komt. Ik weet wel dat Azerbeidzjan niet top is, maar het aanvalsspel loopt wel héél vlot.”