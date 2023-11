Michel Preud'homme maakt kanttekening bij kansen van Rode Duivels op het EK

De Rode Duivels gaan met de nodige ambitie naar het EK in Duitsland. Het echec van op het WK in Qatar moet doorgespoeld worden. En met de huidige generatie liggen er kansen op een goed toernooi. Al koppelt icoon Michel Preud'homme daar wel een voorwaarde aan.

Voor de voormalige succescoach is het belangrijk dat de Duivels niet meteen tegen een topland uitkomen. “Moeilijk te zeggen waar de Rode Duivels eindigen als je de loting niet kent", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Het is misschien niet eens de loting van de groep die belangrijk is, wel wat er vanaf de tweede ronde gebeurt. Tegen wie ze dan moeten spelen. Als je tegen Frankrijk speelt in de kwartfinales is dat toch anders dan in de finale."

Hij ziet ze ook in de halve finales geraken, maar dan moeten ze ook wat geluk hebben. "Laten we zeggen dat deze Rode Duivels bij de beste vier kunnen eindigen. Maar nog eens: dan moet het bij de loting een beetje meezitten.”