Voormalige verantwoordelijke grasmat Koning Boudewijnstadion spreekt over schande: "Al mijn raadgevingen in de wind geslagen"

Er was vorige week wel wat te doen over de grasmat in het Koning Boudewijnstadion. Die was woensdag niet bespeelbaar door de vele regen en lag er zondag ook nog niet te best bij. En dat had vermeden kunnen worden, vindt David Van Wynsberghe, die eerder verantwoordelijk was voor het veld.

Van Wynsberghe, die in juli zijn contract niet verlengd zag, wist ook dat het eraan zat te komen na de vele concerten tijdens de zomer. Daarna werd er een nieuwe grasmat gelegd, maar... "Ik heb de technische fiche van de offertes bekeken, daarin was sprake van grasmatten die voor 90% uit klei en leem bestonden", zegt hij in HLN.

"Dat is vragen om problemen, want te veel klei en leem is slecht waterdoorlatend. Ik had voorgesteld om voor de zomerconcerten sleuven in het gras aan te brengen, tot 50 centimeter diep en daar droog zand in aan te brengen. Dat zou ervoor zorgen dat het water beter in de grond zou kunnen dringen."

Dat de Sportdienst van de Stad Brussel verrast werd door de vele regen is volgens Van Wynsberghe onzin. "De wedstrijd van de RSCA Futures vijf dagen voor de interland tegen Servië had nooit mogen gespeeld worden. Dat was de eerste vergissing. Het grasveld nadien niet onmiddellijk bedekken met het waterwerend regenzeil was de tweede grove fout."

"Er wordt nu vaker gespeeld op de Heizel, dan moet je ook andere maatregelen nemen. Daar heb ik voor de zomer al voor gewaarschuwd, maar men heeft mijn aanbevelingen toen in de wind geslagen."