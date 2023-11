UEFA maakt absurd statement over basiskamp van Rode Duivels tijdens EK

Het EK van volgend jaar wordt in Duitsland gespeeld. Lekker dicht bij huis, ideaal voor de Rode Duivels en de supporters.

De Rode Duivels werken volgend jaar het EK in Duitsland af. Eén van de groepsmatchen zou vlak bij de Belgische grens afgewerkt worden.

Toch kunnen de Rode Duivels niet kiezen om vanuit het eigen oefencomplex in Tubeke naar het EK te reizen. Dat is immers niet toegelaten door UEFA.

Zij vragen dat alle deelnemers aan het EK een basiskamp kiezen in Duitsland. Een verplichting, waar er ook gespeeld wordt en dat voor het volledige EK op dezelfde plek.

Het is dan ook absurd dat de Rode Duivels mogelijk verdere verplaatsingen zullen moeten afleggen vanuit het basiskamp in Duitsland, dan dat dit vanuit Tubeke zou zijn.

De Belgische voetbalbond heeft nog geen basiskamp gekozen voor het EK. Er wordt wellicht gewacht op de loting, voorzien op zaterdag 2 december.

Er is tachtig procent kans dat minstens één groepswedstrijd in Keulen, Düsseldorf, Gelsenkirchen of Dortmund gespeeld wordt, vlak bij de Belgische grens.