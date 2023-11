Opschudding in Frankrijk: Ex-speler van KV Kortrijk plots in zeer nauwe schoentjes na "verheerlijken terrorisme"

Verrassend nieuws uit Frankrijk. Daar is een ex-speler van KV Kortrijk opgepakt wegens het "verheelijken van terrorisme".

Wie kent Youcef Atal nog? De verdediger speelde in het seizoen 2017-2018 tien wedstrijden voor KV Kortrijk. Ondertussen speelt hij bij OGC Nice in Frankrijk. Plots staat hij daar nu wel in het midden van de controverse.

Afgelopen maand plaatste Atal een bericht op Instagram waarin met antisemitische slogans opriep tot geweld. Hij besefte al snel dat dit niet zijn beste beslissing was en verwijderde het bericht. Te laat natuurlijk, want al veel mensen hadden het gezien en gedeeld. Hij verontschuldigde zich nadien wel. Nice zette hem toen voor onbepaalde duur op non-actief.

Vrijdag werd duidelijk dat de zaak serieus genomen zal worden. Atal werd aangehouden voor ondervraging, omtrent zijn bericht. Persagentschap AFP vernam dit nieuws bij de procureur van Nice.