📷 Anderlecht komt met verrassing voor fans tijdens derby tegen RWDM

Anderlecht neemt het zaterdag op tegen RWDM. Zo krijgen we opnieuw een leuke Brusselse derby te zien.

Maar tijdens de wedstrijd zal Anderlecht met een verrassing voor de fans komen. Meer specifiek voor hun grootste sfeergroep, 'Mauves Army'.

Ze zullen net zoals eerder dit seizoen, toen Paul Van Himst geëerd werd, met speciale shirts spelen. Voor Paul Van Himst was dat in het wit, nu zullen ze het paars houden. Maar wel met bedrukking van het seizoen 2003/2004, want toen werd de sfeergroep opgericht.

De shirts zullen voor de fanatiekelingen ook te koop zijn. 'Bloq Nord - de long van ons stadion in tribune 4 - is de thuisbasis van Mauves Army. De grootste sfeergroep van het land wordt al 20 jaar gedreven door een passie voor paars-wit', klinkt het op de clubwebsite.

'Een jong, voornamelijk Brussels publiek, uit er zijn liefde voor Royal Sporting Club Anderlecht en dragen zo bij aan de steeds toenemende sfeer die ons stadion de afgelopen jaren zo kenmerkt.'