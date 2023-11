🎥 Een ontketende Dries Mertens is koning bij Galatasaray

Dries Mertens is absoluut nog niet aan het uitbollen. Dit liet hij zaterdagavond zien bij Galatasaray.

Aangever Dries Mertens

Tien minuten voor de rust leverde Mertens een prachtige assist aan zijn spits Mauro Icardi, die met een geplaatste voorzet van de voormalige Rode Duivel de 1-0 scoorde. De Argentijn hoefde alleen zijn voet tegen de gemeten voorzet te zetten.

Doelpuntenmaker Mertens

Tien minuten later was het de beurt aan Mertens zelf om te scoren: na even de verdediging te slim af te zijn, plaatste hij de bal feilloos over de bezoekende doelman. Zijn eerste sinds augustus.

Dries Mertens çeviriyor, Mauro Icardi çakıyor! 🔥🔥pic.twitter.com/IMoEElFYlp — FCN Blog (@fcnblog) November 25, 2023

Na de rust maakte Mertens zijn tweede doelpunt van de avond. Dit keer was het niet hij die Icardi bediende, maar omgekeerd. De Argentijn kopte de bal terug naar Mertens, die de 3-0 op het scorebord zette.

Galatasaray aan kop

Uiteindelijk zorgde Zaha voor de 4-0. Het was dus een vlotte overwinning, mede dankzij Mertens, voor Galatasaray, dat de leiding heeft in de Turkse eerste klasse.