🎥 Rode Duivel gaat enorm pijnlijk in de fout tijdens belangrijke wedstrijd

Werder Bremen ontvangt Bayer Leverkusen. De ploeggenoten van Olivier Deman hebben hun handen vol aan de wedstrijd tegen de koplopers van de Bundesliga.

Werder Bremen staat 12e in de Bundesliga en heeft slechts één van zijn laatste vijf wedstrijden gewonnen. Tegen Bayer Leverkusen, de verrassende koploper van de Bundesliga, belooft het een lastige opgave te worden.

In feite stond Werder Bremen al na 9 minuten op achterstand. Helaas was het een eigen doelpunt van Olivier Deman.

De Belg kreeg de bal niet onder controle na een voorzet van de tegenstander. De bal verraste de doelman en rolde zo het net in. Het was een nogal onhandige actie van de voormalige Cercle Brugge-speler, die zijn ploeg al snel in verlegenheid heeft gebracht.