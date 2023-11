Club NXT en KV Oostende maakten er een echt spektakelstuk van in de Challenger Pro League

Club NXT en KV Oostende maakten van de wedstrijd alles wat je er van kan verwachten. Er vielen zes doelpunten en twee rode kaarten. Een echt spektakelstuk!

Club NXT neemt het voortouw

De thuisploeg nam al vroeg in de wedstrijd het initiatief en werd snel beloond. Victor Barbera wist na een indrukwekkende actie Bossin te verslaan en bracht Club NXT op voorsprong. Dit diende als een kleine waarschuwing voor KVO, dat meteen op zoek ging naar de gelijkmaker.

In de zeven minuten durende blessuretijd van de eerste helft slaagden de Oostendenaren erin om via Tanghe, nota bene een voormalige speler van Club Brugge, weer op gelijke hoogte te komen.

Tweede helft die alle kanten opgaat

Na de rust ging het spel op en neer, met kansen voor beide ploegen. De beste mogelijkheden leken wellicht voor KVO te zijn, maar het waren uiteindelijk de doelpunten die vielen voor NXT. Halverwege de tweede helft slaagde Shion Homma erin om na een fraaie één-twee met Faraas de stand op 2-1 te brengen. Het werd vervolgens nog moeilijker voor KVO na een rode kaart voor Van Daele.

Een terugvechtend KV Oostende

KVO leek echter niet helemaal uitgeschakeld. Na een krachtige uithaal van Fuentes werd de bal via NXT-verdediger Willems in het doel gedevieerd, waardoor de stand op 2-2 kwam te staan. Alles moest opnieuw worden gedaan voor de thuisploeg.

Huurling van Club Brugge met het nekschot

Yameogo ontving nog een rode kaart, maar de overwinning leek toch nog in handen te vallen van NXT nadat Romeo Vermant in de laatste fase de 3-2 wist te scoren. Daniel Perez, uitgeleend door Club Brugge, dacht daar echter anders over. In de allerlaatste seconde bracht hij de eindstand op 3-3.